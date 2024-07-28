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15:10, 28 июля 2024Россия

Медведев назвал безответственных американских политиков угрозой для всего мира

Медведев: безответственные политики США — угроза для РФ и всего мира

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Безответственные политики США, контролирующие ядерное оружие, — угроза для РФ и всего мира. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова передает ТАСС.

Говоря о реакции на возможные колебания внешней политики США в предвыборный период, Медведев назвал целью России не дать безответственным политикам — «маньякам в Вашингтоне» — устроить мировую катастрофу. Он отметил, что Москва рассчитывает на поддержку дружественных стран в этом деле.

Также замглавы Совбеза отметил, что в американском истеблишменте нет ни одной серьезной и ответственной персоны, с которой можно было бы вести диалог. По его словам, РФ готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и отойти от той пропасти, в которую Запад сегодня толкает весь мир.

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      Екатерина Подвигина
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