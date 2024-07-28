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14:50, 28 июля 2024Мир

Медведев предложил посадить в Белом доме «огородное чучело»

Зампред Совбеза Медведев сравнил с «ширмой и декорацией» фигуру президента США

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Фигура американского лидера является не более чем декорацией, за которой стоит deep state («глубинное государство»), заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его словам приводит ТАСС.

В связи с таким положением дел, в Овальном кабинете можно посадить «хоть чучело огородное», на ситуацию это не повлияет, уверен Медведев. Президент в США сейчас лишь выполняет функцию ширмы, но никто из предыдущих лидеров не становился таким посмешищем в глазах граждан своей страны и мира, заключил он.

При этом Медведев не стал развернуто комментировать заявление кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, назвавшего Байдена худшим президентом за все время существования США. Только дальнейшие исторические события дадут оценку действиям американского президента, убежден зампред Совбеза.

Ранее замглавы Совбеза сравнил Джозефа Байдена с «хромой уткой». Он напомнил, что американский лидер продолжает сохранять свой пост до тех пор, пока ему не подберут замену. На этот период руки президента США развязаны, и он может натворить «что угодно». С последствиями же придется разбираться преемнику, предупредил Медведев. По его словам, американская политика одряхлела и по сути выродилась.

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      Лилиана Набиуллина
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