На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв в Сене

На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязи в Сене

На Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Игр.

Заплывы не состоятся из-за грязной воды в реке. «Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку состояние воды не дает достаточных гарантий», — говорится в сообщении.

При этом организаторы выразили уверенность, что соревнования состоятся в намеченные даты. Заплывы запланированы на 30 и 31 июля.

26 июля на Сене прошла церемония открытия Олимпийских игр. Спортивные делегации проплывали по реке на кораблях. Во время мероприятия и после в столице Франции шел дождь.