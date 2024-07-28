На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв в Сене

На Олимпиаде-2024 в Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Игр.
Заплывы не состоятся из-за грязной воды в реке. «Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку состояние воды не дает достаточных гарантий», — говорится в сообщении.
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При этом организаторы выразили уверенность, что соревнования состоятся в намеченные даты. Заплывы запланированы на 30 и 31 июля.
26 июля на Сене прошла церемония открытия Олимпийских игр. Спортивные делегации проплывали по реке на кораблях. Во время мероприятия и после в столице Франции шел дождь.