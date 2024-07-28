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12:25, 28 июля 2024Мир

Назван возможный организатор разговора Зеленского с Трампом

Венгерский журналист Паньи: Орбан мог организовать разговор Трампа и Зеленского

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Способствовать организации разговора бывшего президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского мог венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такое предположение в соцсети X озвучил журналист-расследователь из Венгрии Сабольч Паньи.

Соответствующую просьбу, по словам журналиста, Зеленский изложил Орбану в ходе их встречи в Киеве в начале июля. Венгерскому премьеру удалось организовать беседу по телефону, и она состоялась 19 июля, пояснил он.

Однако нет информации о том, чье посредничество сыграло наибольшую роль, уточнил Паньи. Согласно его сведениям, к ситуации также имеют отношение британский экс-премьер Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда. Журналист сослался на собственные источники.

Ранее стало известно о телефонных переговорах Трампа и Зеленского. Обращаясь к последнему, бывший президент Штатов призвал его к скорейшему достижению мира. Военный конфликт необходимо закончить, выразил уверенность он. Происходящее в данный момент на Украине является «полным беспорядком», которого, по мнению бывшего американского лидера, не должно было произойти. Действия российской стороны Трамп сравнил с «военной машиной».

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