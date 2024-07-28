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09:03, 28 июля 2024Мир

Разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам

AP: разведка США сомневается, что удар по Мадждаль-Шамсу был нанесен намеренно

Фото: Ammar Awad / Reuters

Сотрудники разведывательной службы США выразили сомнение в том, что удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах был целенаправленным. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В материале подчеркивается, что американская разведка уверена в том, что за ударом по городу стоит ливанская шиитская группировка «Хезболла», при этом характер данной атаки вызывает вопросы.

«Им (разведслужбам США — прим. "Ленты.ру") неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели», — сообщило агентство.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».

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      Артём Верейкин
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