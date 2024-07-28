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10:31, 28 июля 2024Россия

Цыгане устроили поножовщину в новосибирской электричке

Толпа нетрезвых мужчин устроила поножовщину в новосибирской электричке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Толпа нетрезвых мужчин устроила поножовщину в электричке, следовавшей по маршруту Новосибирск — Болотная. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54».

Сообщается, что злоумышленники зашли в вагон на одной из станций. Предположительно, это были цыгане. По данным канала, в один момент они напали с ножом на сидящего рядом попутчика.

В результате произошедшего началась паника — остальные пассажиры электрички предприняли попытки спрятаться или сбежать. «Поезд остановился только на конечной станции. За 10 минут никто на помощь людям не пришел, а состав никто экстренно останавливать даже не попытался», — пишет канал со ссылкой на слова очевидцев.

Отмечается, что по прибытии на станцию на перроне стояла машина скорой помощи, тогда как полиции не было. Состояние пострадавшего мужчины неизвестно. Напавшие на пассажиров беспрепятственно покинули электричку.

Ранее сообщалось, что алабай набросился на четырех человек под Тверью.

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      Варвара Кошечкина
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