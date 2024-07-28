Белый дом осудил удар по Голанским высотам

Белый дом назвал ответственными за удар по Голанам движение «Хезболла»

Вашингтон считает шиитское движение «Хезболлах» ответственным за ракетный удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

В Белом доме назвали удар по населенному пункту ужасным. В сообщении говорится, что инцидент «должен быть осужден всеми».

Ранее 28 июля разведка США усомнилась в намеренности удара по Голанам. Сотрудники разведывательной службы были уверены, что за ударом по городу стоит ливанская шиитская группировка «Хезболла».

При этом, по их мнению, характер данной атаки вызывает вопросы. По данным Associated Press, разведке неясно, хотела ли группировка поразить эту цель или она ударила не по той цели.

