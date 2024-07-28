В Иране обозначили приоритеты внешней политики страны

Аятолла Хаменеи назвал приоритетом внешней политики Ирана отношения с соседями

Приоритетом внешней политики Ирана является развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, которые поддерживают Тегеран на фоне оказываемого на него давления, заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи в ходе церемонии утверждения избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо (...). В вопросах санкций, нефти, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека (...) они поступали плохо», — пояснил аятолла Хаменеи.

Церемония, на которой он обозначил позицию властей, является обязательным этапом, предваряющим инаугурацию президента, намеченную на 30 июля. Пезешкиан в начале июля одержал победу на досрочных выборах, состоявшихся после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Эбрахима Раиси.

Считающийся сторонником либеральных реформ политик в воскресенье, 28 июля, назвал имя нового вице-президента страны. Им стал 72-летний политик-реформист Мохаммадрез Ареф.