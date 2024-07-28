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15:43, 28 июля 2024Мир

В Иране назвали имя вице-президента страны

Вице-президентом Ирана назначен реформист Ареф
Мохаммад-Реза Ареф

Мохаммад-Реза Ареф. Фото: Fars News / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье назвал имя нового вице-президента страны. Им стал политик-реформист Мохаммадрез Ареф, сообщает ТАСС.

Это назначение стало первым после вступления в должность президента, которого утвердил руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Арефу 72 года. Он принадлежит к реформистскому крылу иранской политики и ранее занимал пост первого вице-президента страны с 2001 по 2005 год. Сейчас он входит в Совет по определению политической целесообразности, разрешающий споры между парламентом и надпарламентским Советом стражей Конституции.

Пезешкиан, в свою очередь, одержал победу на досрочных выборах, состоявшихся после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Эбрахима Раиси. Политик, начавший карьеру в 90-х годах прошлого века с должности ректора Тебризского медицинского университета, считается сторонником либеральных реформ. При этом, говоря об отношениях с РФ, он подчеркивает, что Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество с Москвой.

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      Дмитрий Воронин
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