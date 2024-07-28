В офисе Харрис оценили возможный вред ее критики в адрес Израиля

Офис Харрис: критика действий Израиля в Газе не навредит переговорам с ХАМАС

В офисе вице-президента США Камалы Харрис считают, что ее критика в адрес Израиля, а именно действий в секторе Газа, не навредит переговорам страны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на помощника Харрис.

«Офис вице-президента Харрис опроверг утверждение высокопоставленного израильского чиновника о том, что слова вице-президента в четверг, когда она решительно раскритиковала поведение Израиля в войне с ХАМАС, могли усложнить достижение сделки о прекращении огня», — передает телеканал.

Отмечается, что опровержение было сделано после заявления неназванного высокопоставленного израильского чиновника газете Times of Israel, который допустил, что слова Харрис могут навредить мирным переговорам.

Ранее Харрис после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвала его как можно скорее заключить договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. После этого Нетаньяху сообщил, что разочарован заявлением вице-президента США Камалы Харрис, сделанным по итогам их встречи.