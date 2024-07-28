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14:56, 28 июля 2024Мир

Часть районов Парижа осталась без света

Часть районов Парижа осталась без света из-за поломки
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Grace Hollars / Reuters

В ночь на воскресенье, 28 июля, часть районов Парижа кратковременно осталась без электричества. Об этом сообщает портал actu.fr.

Отмечается, что причиной случившегося стала поломка. Отключение электроэнергии затронуло 1-й, 9-й, 17-й и 18-й округа французской столицы. Согласно заявлению компании Enedis, «техническая аномалия» была устранена за десять минут.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже омерзительным зрелищем.

Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по реке Сене мимо главных достопримечательностей города, а зрителей разместили на набережных и мостах.

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