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12:12, 28 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения механизированных подразделений

Командир ВСУ Мельник: топлива для обучения военнослужащих не хватает

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о нехватке дизельного топлива для нормального обучения военнослужащих механизированных подразделений. Об этом рассказал командир механизированной роты 47 бригады ВСУ Николай Мельник, его слова передает РИА Новости.

По словам Мельника, американские военные при обучении не задумываются о расходе топлива, а бойцы ВСУ вынуждены отрабатывать десантирование на неподвижных машинах из-за его нехватки.

Ранее в ВСУ появилась острая проблема, связанная с воровством топлива практически на всех уровнях. Офицер ВСУ рассказал, что в войсках ежемесячно воруется значительное количество топлива, которое списывают на «боевые действия». На самом деле, объяснил военный, расход горючего на передовой точно подсчитать очень тяжело.

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      Марк Успенский
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