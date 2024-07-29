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08:30, 29 июля 2024Забота о себе

39-летняя диетолог рассказала о незабываемом сексе с пожилым мужем

Фото: Unsplash

39-летняя диетолог Лейла рассказала о незабываемом сексе с пожилым мужем, который на 22 года старше нее. Ее историю опубликовало издание Metro.

Лейла заявила, что десять лет замужем за Лукой, с которым познакомилась на работе. По словам женщины, сначала она буквально презирала будущего супруга и обожала, когда он уезжал в командировки, так как в офисе сразу становилось спокойно и тихо.

После увольнения Лейла сразу же забыла о существовании Луки до тех пор, пока он не напомнил о себе внезапным сообщением и не пригласил на свидание. К своему удивлению, женщина согласилась. Свидание закончилось пьяным сексом. В последующем такие встречи стали повторяться регулярно. «После совместной поездки в Дубай я поняла, что влюблена. Вскоре я переехала жить к нему. Наша разница в возрасте не вызывает негатива в семье. Когда я говорю людям, что муж на 22 года старше меня, это их шокирует, но они просто принимают этот факт», — призналась она.

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Лейла добавила, что, несмотря на возраст, ее муж — отличный любовник, которому не требуются стимулирующие препараты. По ее словам, каждое утро он просыпается с эрекцией и буквально набрасывается на нее.

Пара даже пытается завести второго ребенка, но старший 9-летний сын периодически мешает родителям уединиться. «Нам приходится быть креативными, потому что иногда сын ночью пугается и хочет запрыгнуть к нам в кровать. Мы занимаемся сексом днем, когда он в школе. Я жалею, что не родила больше детей, когда была моложе», — рассказала женщина.

Ранее секс-коуч Лора Коллинз дала жесткий совет мужчине, который пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу. Коллинз посоветовала мужчине дать любимой женщине последний шанс, но при этом выдвинуть ей ультиматум — либо она уходит от мужа, либо любовник бросает ее.

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      Алиса Дмитриева
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