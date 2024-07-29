Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 29 июля 2024Россия

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

Минобороны: украинский Су-25 уничтожен при ударе па аэродрому

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому. О результатах атаки отчиталось Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар по объекту был нанесен российским дальнобойным оружием. В результате был поврежден штурмовик Су-25 противника и станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», отметили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и беспилотниками было поражено 127 районов сосредоточения украинской техники и живой силы.

29 июля Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Волчье Донецкой народной республики. Успеха удалось достичь военнослужащим группировки войск «Центр».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      В Персидском заливе задержали танкер с контрабандной нефтью

      В МИД Германии ответили на предупреждение Путина о последствиях размещения ракет США в ФРГ

      Появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

      Уволен первый заместитель Сергея Лаврова. Чем он занимался?

      В Госдуме рассмотрят поправку об обязанности блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

      Водитель столкнувшегося с поездом Казань — Адлер КАМАЗа попал на видео

      Эстония отправила полицейских на границу Латвии и Белоруссии

      Число пострадавших при крушении пассажирского поезда под Волгоградом резко выросло

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше