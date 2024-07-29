Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании РВБ

Домен маркетплейса Wildberries.ru перешел к их общей с оператором наружной рекламы Russ компании РВБ, сообщил РИА Новости директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.
Он связал это со сделкой между Wildberries и Russ.
Ранее муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов.
Татьяна опровергла заявление мужа, подчеркнув, что все происходящее — не рейдерский захват, а развод.
За месяц до этого Wildberries объявила об объединении с Russ, назвав целью «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы».