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23:00, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании РВБ

Домен Wildberries стал принадлежать их общей с Russ компании РВБ

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Домен маркетплейса Wildberries.ru перешел к их общей с оператором наружной рекламы Russ компании РВБ, сообщил РИА Новости директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Он связал это со сделкой между Wildberries и Russ.

Ранее муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов.

Татьяна опровергла заявление мужа, подчеркнув, что все происходящее — не рейдерский захват, а развод.

За месяц до этого Wildberries объявила об объединении с Russ, назвав целью «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы».

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      Сергей Грехов
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