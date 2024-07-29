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10:59, 29 июля 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе России

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказались села Новая Таволжанка, Новопетровка, Илек-Пеньковка и поселок Красная Яруга. Атаки были осуществлены беспилотниками различного типа. Целями стал инфраструктурный объект, социальный объект, а также дома местных жителей.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Последствия уточняются.

ВСУ постоянно обстреливают Белгородскую область и атакую регион беспилотниками. При этом нередко страдают мирные жители. Так, 29 июля два человека получили травмы после того, как выпущенный со стороны Украины снаряд попал в жилой дом.

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      Алан Босиков
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