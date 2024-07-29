Россиянка с дочерью пострадали при прямом попадании снаряда ВСУ в жилой дом

В Новой Таволжанке женщина с дочерью пострадали при попадании снаряда ВСУ в дом

В Новой Таволжанке Белгородской области женщина с 16-летней дочерью пострадали в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный дом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, у пострадавшей школьницы закрытый перелом предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Девушку доставили в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ее мать от госпитализации отказалась — она получила рваную рану ноги.

«В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль», — описал разрушения глава региона.

Над Белгородской областью в ночь на понедельник, 29 июля, сбили девять беспилотников. Всего над Россией перехватили 39 украинских дронов. Силы ПВО уничтожили еще 19 дронов самолетного типа над Курской областью, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью.