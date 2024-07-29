Дженнифер Лопес разозлилась на папарацци на фоне слухов о разводе

Певица Лопес накричала на папарацци на фоне слухов о разводе с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Free Press Journal.

Артистка накричала на фотографов во время прогулки с детьми в Хэмптоне. Лопес потребовала журналистов отойти от нее. Когда фотографы продолжили снимать, знаменитость рассердилась и повысила голос.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лопес и Аффлек заинтересованы в восстановлении отношений. Отмечалось, что пара больше «не находится на грани разрыва»

Слухи о скором разводе голливудского актера и певицы спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, Аффлек съехал из общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.