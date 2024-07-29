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16:13, 29 июля 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило сроки для двух фигурантов дела о теракте в Чечне

Прокурор запросил по 24 года Дудиеву и Донашеву по делу о теракте в Чечне

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Гособвинение запросило сроки для двух фигурантов дела о теракте в Чечне в 2005 году — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева (в России оба внесены в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда, где сейчас проходят прения сторон.

Прокурор просит назначить членам банды Басаева по 24 года лишения свободы. Ранее они были приговорены к 18 и 19 годам колонии строгого режима соответственно.

По данным суда, Дудиев и Донашев приняли активное участие в нападении на псковских десантников в 2000 году, в результате которого не выжили 84 военнослужащих. Спустя пять лет они же в составе другой банды похитили мужчину в чеченской станице Новощедринской и расправились с ним, чтобы использовать его тело при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района. Злоумышленники переодели мужчину в форму российского военнослужащего и припарковали начиненный взрывчаткой автомобиль с его телом возле жилых домов.

В результате теракта пострадали 36 человек, еще 15 не выжили.

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      Олеся Мицкевич
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