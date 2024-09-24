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10:54, 24 сентября 2024Силовые структуры

Двоим фигурантам дела о теракте в Чечне дали до 25 лет колонии

В Ростове-на-Дону Дудиев и Донашев получили до 25 лет по делу о теракте в Чечне
Начало событий в новости Гособвинение запросило сроки для двух фигурантов дела о теракте в Чечне

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд дал двоим фигурантам дела о теракте в ЧечнеДудиеву Нажмудину и Донашеву Ибрагиму (в России оба внесены в список террористов и экстремистов) до 25 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде»), части 3 статьи 205 УК РФ («Попытка совершения теракта»), по части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой»), статьи 317 УК РФ («Покушение на сотрудников правоохранительных органов»), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконная пересылка основных частей огнестрельного оружия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Так, Дудиев получил 24 года лишения свободы, а Донашев — 25 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением воинского звания.

Как установил суд, в 2005 году руководители устойчивой вооруженной террористической группы запланировали теракт в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики. Они планировали взорвать автомобиль рядом с жилыми домами во время работы следственно-оперативной группы ФСБ и МВД России. Для этого они подобрали боевиков, среди которых были и фигуранты. В июле 2005 года они похитили и расправились с мужчиной русской национальности. Затем, у жилых домов они припарковали начиненную самодельным взрывным устройством машину, внутри которой оставили пострадавшего. Далее, один из обвиняемых несколько раз выстрелил по автомобилю для привлечения внимания правоохранителей. Когда на место подошли силовики, один из осужденных привел взрывное устройство в действие. В результате теракта пострадали 36 человек, еще 15 не выжили.

Осужденные являлись членами банды Басаева. Ранее они были приговорены к 18 и 19 годам колонии строгого режима соответственно.

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      Анна Габай
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