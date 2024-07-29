«25/17» обвинили организаторов фестиваля «Ветер Сибири» в срыве выступления

Группа «25/17» обвинила фестиваль «Ветер Сибири» в отмене концерта 4 августа

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» отменили выступление группы «25/17» по неизвестным причинам. В этом их обвинили музыканты на своей странице в VK.

«По независящим от нас причинам выступление "25/17" на фестивале "Ветер Сибири" 4 августа в Новосибирске не состоится», — сообщили артисты.

Также организаторы удалили из лайнапа мероприятия коллективы «Нейромонах Феофан» и «Работники культуры», которые тоже должны были выйти на сцену 4 августа. Обновленный список артистов, которые выступят на фестивале «Ветер Сибири», не публикуется и причины изменений не сообщаются.

Фестиваль рок-музыки «Ветер Сибири» пройдет в Новосибирске со 2 по 4 августа. Выступления музыкантов пройдут на аэродроме ОбьГЭС.