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16:09, 29 июля 2024Культура

«25/17» обвинили организаторов фестиваля «Ветер Сибири» в срыве выступления

Группа «25/17» обвинила фестиваль «Ветер Сибири» в отмене концерта 4 августа

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» отменили выступление группы «25/17» по неизвестным причинам. В этом их обвинили музыканты на своей странице в VK.

«По независящим от нас причинам выступление "25/17" на фестивале "Ветер Сибири" 4 августа в Новосибирске не состоится», — сообщили артисты.

Также организаторы удалили из лайнапа мероприятия коллективы «Нейромонах Феофан» и «Работники культуры», которые тоже должны были выйти на сцену 4 августа. Обновленный список артистов, которые выступят на фестивале «Ветер Сибири», не публикуется и причины изменений не сообщаются.

Фестиваль рок-музыки «Ветер Сибири» пройдет в Новосибирске со 2 по 4 августа. Выступления музыкантов пройдут на аэродроме ОбьГЭС.

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      Андрей Шеньшаков
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