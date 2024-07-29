Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки десятки тысяч мальков

Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в реку Томь более 70 тысяч мальков нельмы

Работники всесезонного курорта Сбера «Манжерок» выпустили в реку Томь в Сибири более 70 тысяч мальков нельмы. Об этом рассказали в пресс-службе курорта. Это было сделано в рамках экологической акции, направленной на восстановление и сохранение водных биоресурсов.

Мероприятие проведено совместно с Томским научно-производственным рыбоводным комплексом. Мальков выращивали два месяца в специально подготовленном водоеме — нагульном пруду. Молодь росла в условиях, приближенных к природным. Средний вес выпускаемой рыбы составляет 3,6 грамма.

Зарыбление сибирских рек позволяет сохранить экосистему водоемов в неизменном виде и выполнить требования природоохранного законодательства, констатировал председатель совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов. «Такие проекты мы реализуем регулярно, это часть масштабной экологической программы компании. Для нас важно не просто выпустить мальков в реки, а сделать так, чтобы они максимально адаптировалась в водоемах. Для этого выпускаем мальков в июле, когда вода в реках максимально теплая», — сказал он. Еще Морозов добавил, что на сегодняшний день естественного воспроизводства рыбы недостаточно. Поэтому и необходимо заниматься зарыблением.

«Манжерок» проводит подобные акции на протяжении трех лет. За это время в сибирские реки курортом было выпущено более 130 тысяч мальков ценных пород рыбы. Также за время работы экологической программы курорта Сбера «Манжерок» в регионе высажено 1,8 миллионов саженцев хвойных пород деревьев на общей площади около 600 гектаров.