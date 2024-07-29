МОК извинился за церемонию открытия, рекорд Фелпса пал, педофила освистали. Как прошел второй день Олимпиады-2024

Сборная Австралии продолжает возглавлять медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

В Париже завершился второй день Олимпийских игр, медальный зачет продолжает возглавлять сборная Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 13 комплектов наград. Австралийские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в гребном слаломе на байдарках-одиночках победила Джессика Фокс. На второе место поднялась сборная США, в активе которой три золотые, шесть серебряных и одна бронзовая награды. Третье место заняли французы с тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Россияне во второй соревновательный день были представлены только в теннисе. Пять спортсменов играли в первом круге одиночного разряда, еще двое — в парном.

МОК извинился за отдельные моменты церемонии открытия

В организации заявили, что приветствуют разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно мероприятия. Отмечается, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Целью церемонии открытия было прославление общности.

Фото: Loic Venance / Reuters

До этого МОК удалил из сети видео с лучшими моментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. При попытке посмотреть ролик на YouTube-канале Olympics пользователи видели черный экран с надписью «Видео недоступно». Та же проблема возникла на сайте оргкомитета Игр.

Директор по коммуникациям Энн Дескам объяснила удаление видео с фрагментами церемонии геоблокировкой. При этом Дескам принесла извинения за неоднозначную интерпретацию фрагмента, изображавшего Тайную вечерю на церемонии.

Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения Энн Дескам директор по коммуникациям оргкомитета Игр-2024

Российские теннисисты продолжили выступление в Париже

17-летняя Мирра Андреева уступила представительнице Польши Магде Линетт в матче первого круга со счетом 3:6, 4:6. Но шансы на медаль у спортсменки остались — она сыграет в паре с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым. Также с Олимпиады вылетела Екатерина Александрова, проигравшая китаянке Юань Юэ со счетом 5:7, 7:6 (7:0), 2:6. Александрова также продолжит выступление на Олимпиаде-2024 в парном разряде с Еленой Весниной.

Во второй круг Олимпиады вышли Шнайдер, обыгравшая итальянку Элизаветту Кочаретто со счетом 6:2, 7:5, и Роман Сафиуллин, нанесший поражение чилийцу Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:4. При этом в паре с Медведевым Сафиуллин вылетел в первом круге. Спортсмены проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу — 4:6, 4:6.

Первый россиянин завершил участие в Олимпиаде

Российский теннисист Павел Котов не смог пробиться во второй этап теннисного турнира в одиночном разряде. Спортсмен уступил Стэну Вавринке из Швейцарии. Котов выиграл только два гейма, счет — 1:6, 1:6. Он стал первым из россиян, для кого Олимпиада завершилась, так как теннисист был заявлен только в одиночном разряде.

Фото: Aurelien Morissard / AP

После матча Котов в интервью «Матч ТВ» назвал опыт выступления на Олимпиаде интересным. При этом он признался, что церемония открытия Игр оставила у него осадок.

Пал рекорд Майкла Фелпса

Французский пловец Леон Маршан завоевал золотую награду на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты и 2,95 секунды, установив олимпийский рекорд. Он превзошел достижение американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды), которое тот установил 16 лет назад на Играх-2008 в Пекине. Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции — 4 минуты 2,50 секунды.

Серебро в этой дисциплине завоевал японец Томоюки Матсусита. На третьем месте расположился американец Карсон Фостер.

Скейтбордистка завоевала золото Олимпиады в 14 лет

14-летняя японка Коко Есидзава стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу в соревнованиях на улице, набрав 272,75 балла. Ее соотечественница Лиз Акама заняла второе место. Третьей стала представительница Бразилии Раиса Леал.

Есидзаве не удалось стать самой молодой олимпийской чемпионкой в истории летних Игр. Ею является скейтбордистка Момиджи Нишия, которая выиграла золото на Олимпиаде 2020 года в Токио в возрасте 13 лет и 330 дней.

Волейболиста-педофила освистали на Олимпиаде

Зрители остались недовольны выступлением голландца Стивена ван де Вельде в пляжном волейболе.После объявления его фамилии перед первым матч турнира с его участием, зрители начали свистеть. Также они выражали неодобрение во время его подач. 29-летний волейболист играл в паре с Мэттью Иммерсом, который был встречен аплодисментами.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение об участии в Олимпиаде ван де Вельде, ранее осужденного и отбывшего наказание за изнасилование несовершеннолетней, принимал Национальный олимпийский комитет (НОК) Нидерландов и что нужно допускать возможность раскаяния спортсмена в содеянном.

Преступление произошло десять лет назад, это ни в коем случае не оправдание, но общее правило таково, что мы должны допускать возможность раскаяния Марк Адамс директор МОК по коммуникациям

Ван де Вельде был осужден в Великобритании в 2016 году за половой контакт с 12-летней девочкой. По британским законам, любая сексуальная связь с несовершеннолетним лицом вне зависимости от согласия считается изнасилованием. Нидерландским законодательством предусмотрены другие формулировки. Спортсмен был приговорен к четырем годам тюрьмы, после чего отбыл часть срока в Англии, а затем был экстрадирован в Нидерланды.