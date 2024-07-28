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14:58, 28 июля 2024Спорт

Волейболиста-педофила освистали на Олимпийских играх

Отбывшего срок за педофилию волейболиста ван де Вельде освистали на Играх-2024
Стивен ван де Вельде

Стивен ван де Вельде. Фото: Esa Alexander / Reuters

Выступающего в пляжном волейболе нидерландца Стивена ван де Вельде освистали на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает France24.

Когда спортсмен после объявления фамилии выходил на первый матч турнира, зрители начали свистеть. Также они выражали неодобрение во время его подач. 29-летний волейболист играет в паре с Мэттью Иммерсом, который был встречен аплодисментами.

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В 2016 году ван де Вельде был осужден на четыре года за изнасилование 12-летней девочки, совершенное двумя годами ранее. Часть тюремного срока педофил отбыл в Англии, а после был экстрадирован на родину в Нидерланды.

Ранее стало известно, что спортсмен не будет проживать со сборной в Олимпийской деревне. Кроме того, ему запрещено общаться со СМИ.

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