Жителей ряда регионов России предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: сильные ливни ожидаются на Северном Кавказе и в Ставрополье

В ряде российских регионов ожидаются опасные погодные явления. Своим прогнозом на ближайшие дни с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале недели, по словам синоптика, фронтальный раздел принесет ливни на Северный Кавказ. В Дагестан, Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Чечню заявится и шквалистый ветер — его сила достигнет 25 метров в секунду. В понедельник-вторник проливные дожди обрушатся на Ростовскую область, также во вторник грозовые тучи придут на Ставрополье.

Не обойдут грозы и центральную часть России: интенсивные осадки прогнозируются в столице и Подмосковье, Ярославской, Тверской и Ивановской областях. Аналогичная погода будет наблюдаться в Псковской и Новгородской областях — скорость ветра составит до 18 метров в секунду.

В то же время в Красноярском крае, Хакасии и Туве будет фиксироваться сильная жара: столбики термометров поднимутся до 27 метров в секунду. Знойным выдастся начало недели и в Иркутской области — вместе с тем на севере региона пройдут мощные дожди с штормовым ветром силой до 27 метров в секунду. Ливень и крепкий ветер ожидается также в Новосибирской области, кроме того, местные жители застанут крупный град. Подтоплений в регионах не ожидается, спешит успокоить специалист.

Ранее москвичей известили о приходе североатлантического циклона «Кирсти». Впервые за сезон температура снизится до плюс 20 градусов.