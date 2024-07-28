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17:55, 28 июля 2024Экономика

Москву накроет циклон «Кирсти»

Специалист центра погоды «Фобос»: 29 июля Москву накроет циклон «Кирсти»
СюжетЛесные пожары:

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В понедельник, 29 июля, Москву накроет североатлантический циклон «Кирсти». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Так, температура воздуха впервые за сезон снизится до плюс 20 градусов. По словам эксперта, до конца недели будут наблюдаться однотипные метеоусловия.

«По ночам воздух остынет до плюс 10-15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17-22», — заключил он.

Ранее туристов предупредили об аномальной жаре, обрушившейся на страны Европы летом 2024 года. Уточняется, что больше всего от погодных условий страдают жители и гости Греции. Страна столкнулась с самым высоким за последние 20 лет риском лесных пожаров.

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      Марк Успенский
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