Переехавший Англию россиянин пожаловался на сложности с поиском работы

«Лента.ру»: уехавший в Англию россиянин рассказал о сложностях с поиском работы

Уехавший из Рязани учиться в Англию россиянин по имени Никита пожаловался, что британские компании неохотно берут на работу иностранцев. О сложностях трудоустройства он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

22-летний россиянин, переехавший за границу подростком, назвал главным заблуждением то, что после учебы в британском университете можно легко найти работу. По окончании обучения выпускникам дают два свободных года, в течение которых многие пытаются устроиться в компанию и получить рабочую визу. Никита рассказал, что по закону работодатели должны спонсировать эту визу, то есть дополнительно тратиться на сотрудника, поэтому им проще взять на работу неиностранца.

При этом Никита отметил, что устроиться на работу тяжело бывает и британцам. Это связано с геополитической ситуацией в мире. Он объяснил, что рабочее место в Великобритании проще всего получить по связям. «Вакансии, на которые можно податься через специальный сервис по поиску работы LinkedIn, разлетаются как горячие пирожки», — рассказал он.

В Великобритании, по словам Никиты, не распространена удаленная работа, поэтому студенты в качестве подработки обычно устраиваются в заведения общепита. Такая работа удобна для учащихся, потому что она посменная: ее проще совмещать с учебой. Россиянин рассказал, что сам работал в ресторане после университета. Тогда его рабочий день мог длиться по 11-12 часов, за смену он мог находить по ресторану около 20 километров. Несмотря на утомительность, как отмечает Никита, это неплохая возможность заработать за короткий срок. Однако для жизни в Лондоне он все же ищет более высокооплачиваемую работу.

Ранее сообщалось, что переехавшая в Италию, а затем в Израиль россиянка назвала способ найти работу без знания языка и привела в пример свою историю трудоустройства. Женщина убедила работодателя в том, что быстро разберется во всех процессах, несмотря на языковый барьер, и он ее нанял.

