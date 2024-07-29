По факту обнаружения трех сестер без признаков жизни в Санкт-Петербурге возбудили дело

СК выясняет обстоятельства смерти трех сестер, найденных в квартире в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трех сестер без признаков жизни в одной из квартир Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по городу.

Дело заведено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Дата и обстоятельства их ухода из жизни выясняются.

По данным СК, женщины без признаков жизни были найдены в квартире дома на Комендантском проспекте. Сестрам было 19, 29 и 35 лет, они сознательно отказались от еды и не выходили на улицу.

По словам их матери, сестры являлись сторонницами гомеопатии и отрицали современное лечение.

