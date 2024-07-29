«Страна.ua»: по Украине прокатилась волна поджогов релейных шкафов и автомобилей

За последние сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Буче в Киевской области возле железнодорожной станции подожгли релейный шкаф. Поджигателя задержали практически сразу, им оказался местный житель 2010 года рождения. Его наняли совершить поджог через Telegram, заплатив 200 долларов (17 тысяч рублей).

Еще два релейных шкафа подожгли в Городище и Бобровице в Черкасской области. Также неизвестные подожгли два автомобиля военных в Киеве и один в Днепре.

Ранее на Украине также прошла волна поджогов машин военнослужащих. Инциденты произошли в Херсоне, Одесской и Черкасской областях.