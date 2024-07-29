Появились подробности о найденных без признаков жизни в петербургской квартире сестрах

Найденные без признаков жизни в Петербурге три сестры были дочерьми иерея

Три сестры, найденные без признаков жизни в квартире в Санкт-Петербурге, были дочерьми иерея, который около десяти лет прослужил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии. Такие подробности появились у «Фонтанки».

По сведениям издания, его родители занимались биологическими науками. До того, как принять сан, мужчина изучал энтомологию. Он перепробовал несколько профессий — от агронома до школьного учителя. Свою деятельность россиянин совмещал с обучением в духовном училище. Иерея не стало в ноябре 2022 года после продолжительной болезни.

Также «Фонтанка» разузнала, что младшие сестры — 19 и 29 лет — получили образование, но нигде не работали. Обе девушки занимались домом, с родственниками они в конфликты не вступали. Знакомые обратили внимание, что некоторое время назад они отдалились от семьи. Нежелание общаться, в том числе с матерью, которая приносила продукты и делилась пенсией, доходило до того, что на стук в дверь они реагировали бранью.

Сестры в какой-то период оказывались принимать пищу, теряли в весе, но к медикам не обращались. Предположительно, семья предпочитала традиционным методам лечения гомеопатию.

28 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге обнаружили трех сестер без признаков жизни, они были заперты в квартире. Их тела пролежали в помещении около двух недель. О случившемся в полицию заявил их 24-летний брат.