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23:42, 29 июля 2024Мир

В США высказались об испытаниях гиперзвукового оружия

Пентагон: информации об успехе испытаний гиперзвукового оружия в США пока нет

Фото: Globallookpress.com

США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия, но информации об успехе испытаний пока нет, заявил американский военный чиновник в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции. Они прошли на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

«Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — высказался чиновник.

Ранее сообщалось, что США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Отмечалось, что во время проведения теста были получены сведения для дальнейшего прогресса США в создании гиперзвукового оружия.

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      Марина Совина
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