Причастного к обману писателя Эдварда Радзинского курьера мошенников задержали

В Мытищах полиция задержала причастного к обману Радзинского курьера мошенников

В подмосковных Мытищах полиция задержала 19-летнего приезжего, который в качестве курьера мошенников обманом получил от историка и телеведущего Эдварда Радзинского 45 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчину арестовали.

Обвиняемого задержали в рамках другого дела — обмана 73-летней москвички более чем на 15 миллионов рублей. Его след в деле Радзинского выяснился позже.

По версии следствия, пенсионерка сначала перевела позвонившим ей аферистам 130 тысяч рублей якобы для того, чтобы преступники не смогли взять кредит на ее имя. Далее мошенники убедили женщину, что ее квартира выставлена на продажу, поэтому нужно продать ее первой и передать курьеру вырученные деньги.

22 июля сообщалось, что Радзинского обманули по похожей схеме. Ему позвонил аферист, который выдал себя за сотрудников ФСБ. Он заявил, что все сбережения телеведущего могут оказаться в руках преступников или будут отправлены на спонсирование украинской армии. В итоге Радзинский снял со счета в банке 45 миллионов рублей и передал их курьеру — «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны».