Прожившие более 30 лет вместе пары поделились секретами крепких отношений

Пары, прожившие более 30 лет вместе, рассказали о повседневных привычках, которые не требуют особых усилий, но помогают сохранять отношения. Секретами крепкого брака они поделились с изданием HuffPost.

Все опрошенные пары сошлись во мнении, что отношения с одним и тем же человеком на протяжении долгого времени — тяжелая работа, которую облегчают небольшие ритуалы. Так, многим из них помогают сохранить эмоциональную близость общение друг с другом, обсуждение профессиональных и личных планов и юмор. «Каждый день мы находим повод для смеха, даже если это просто стон от неудачной отцовской шутки», — отметила женщина по имени Хизер.

Ритуалами также могут стать пожелание спокойной ночи, совместный утренний кофе и поцелуи на прощание. «В этом месяце исполнилось 44 года, как мы женаты. Он встает первым, готовит завтрак, звонит мне, и мы вместе завтракаем и решаем головоломки из "Нью-Йорк таймс". Восемь лет назад мы вышли на пенсию, и совместный прием пищи стал для нас отличным способом начать день», — объяснила участница опроса по имени Вэл.

Также укреплению отношений способствуют совместный просмотр кино или сериалов, и привычка ложиться спать в одно и то же время. Кроме того, супруги, прожившие вместе больше 30 лет, рекомендовали регулярно благодарить друг друга как за значительные, так и за незначительные поступки, и отказаться от критики. При этом многие участники опроса отметили, что они имеют личные увлечения, а не проводят все свободное время вместе.

Ранее женщина решила попробовать вместе с супругом открытые отношения и рассказала, что в итоге стремление разнообразить интимную жизнь привело к тому, что они с мужем перестали заниматься сексом. Она заявила, что из-за отсутствия близости с мужем она стала влюбляться в своего друга для интимных встреч.