Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 29 июля 2024Бывший СССР

Раскрыт размер премий сотрудников ТЦК за поимку призывников

«ХС»: служащие ТЦК в Херсонщине получают $250 за каждого пойманного призывника

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служащие в территориальных центрах комплектвания (ТЦК, аналог военкомата) на правом берегу Херсонщины (Херсонская область Украины) получают по 250 долларов (около 21,4 тысячи рублей) премии за кажного пойманного призывника. Размер гонораров раскрыл Telegram-канал партизанского движения «Херсонское сопротивление» («ХС»).

«Чтобы не посылать на Украину натовских солдат, западные кураторы щедро спонсируют украинских "могилизаторов" — с июня за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины из президентских фондов людоловам выплачивают по 250 долларов (больше чем 10 тысяч гривен)», — уточнили авторы канала.

Также, по информации сотрудников отряда, работники ТЦК организовывают выезды в соседнюю Николаевскую область для привлечения граждан в зону боевых действий. В процессе задержания мужчин им активно помогают полиция и Служба безопасности республики (СБУ).

Ранее на Украине группа мобилизованных сбежала из микроавтобуса ТЦК, когда тот остановился на заправке. Мужчины открыли задние двери и попытались скрыться, однако через некоторое время их обнаружил мужчина в военной форме.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-офицер СБУ оценил потенциал вторжения ГУР на территорию России

      Врач назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях

      МИД Турции предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

      Российский школьник пытался достать игрушки в карьере и не сумел выплыть

      Ким Чен Ын возглавил эвакуацию жителей затопленных районов Северной Кореи

      Вербовавший заключенных в террористическую ячейку россиянин лишился свободы на 17 лет

      В России мужчина утянул на дно родственников после падения с гидроцикла и попал на видео

      В России допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки

      В российском городе мужчина выстрелил знакомому в спину из-за долгов

      Три сестры в Петербурге заперлись в квартире, отказались от еды и умерли. Они могли состоять в секте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше