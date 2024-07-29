«ХС»: служащие ТЦК в Херсонщине получают $250 за каждого пойманного призывника

Служащие в территориальных центрах комплектвания (ТЦК, аналог военкомата) на правом берегу Херсонщины (Херсонская область Украины) получают по 250 долларов (около 21,4 тысячи рублей) премии за кажного пойманного призывника. Размер гонораров раскрыл Telegram-канал партизанского движения «Херсонское сопротивление» («ХС»).

«Чтобы не посылать на Украину натовских солдат, западные кураторы щедро спонсируют украинских "могилизаторов" — с июня за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины из президентских фондов людоловам выплачивают по 250 долларов (больше чем 10 тысяч гривен)», — уточнили авторы канала.

Также, по информации сотрудников отряда, работники ТЦК организовывают выезды в соседнюю Николаевскую область для привлечения граждан в зону боевых действий. В процессе задержания мужчин им активно помогают полиция и Служба безопасности республики (СБУ).

Ранее на Украине группа мобилизованных сбежала из микроавтобуса ТЦК, когда тот остановился на заправке. Мужчины открыли задние двери и попытались скрыться, однако через некоторое время их обнаружил мужчина в военной форме.