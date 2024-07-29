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17:31, 29 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали пять полезных для печени продуктов

Роспотребнадзор: для здоровья печени нужно есть тыкву, свеклу и ягоды

Фото: freepik / Freepik

Печень на 80 процентов состоит из клеток гепатоцитов, которые обладают способностью к регенерации при повреждении, напомнили россиянам в Роспотребнадзоре. Пять полезных продуктов, которые могут предотвратить нарушение регенерации этого органа, специалисты назвали в проекте «Здоровое питание».

Для здоровья печени они рекомендовали есть тыкву в печеном и вареном виде. В мякоти этих плодов содержатся витамин А (каротиноиды), фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов, обмене холестерина, препятствуют окислению липидов в клеточной мембране, уточнили в Роспотребнадзоре.

Также, добавили эксперты, здоровью печени способствует употребление богатой витаминами А, группы В (В1, В2, В6, фолиевой кислотой) и фосфором свеклы, ягод красного цвета с высоким содержанием витамина А, аскорбиновой кислоты и пищевых волокон, а также зеленого чая, который содержит обладающие антиоксидантным эффектом танин, кофеин и витамин С.

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Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали есть для здоровья печени куркуму.

Пряность содержит эфирные масла и вещество куркумин, известное своими лечебными свойствами. Его антиоксидантное и противовоспалительное действия защищают гепатоциты от токсинов, снижая степень окисления липидов, или так называемый окислительный стресс

Роспотребнадзор

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      Александра Лисица
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