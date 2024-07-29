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15:26, 29 июля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили указывающие на гепатит признаки

Врач Чуланов: гепатиты возникают по разным причинам, но все связаны с печенью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разные виды гепатитов возникают по разным причинам, однако все они связаны с воспалением печени. О признаках, указывающих на развитие гепатита, в беседе с aif.ru рассказал главный внештатный специалист Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, данное заболевание может быть вызвано как инфекцией, так и неинфекционным факторами, куда можно отнести алкоголь и лекарственные препараты. Самой частой причиной гепатита считается вирус — в данный момент существует пять вирусов, по буквам которых врачи различают гепатиты A, B, C, D и E.

Гепатиты A и E называются энтеральными. Заражение в этом случае происходит через воду и пищу. Гепатиты В, С и D являются парентеральными, так что передача возбудителей человеку осуществляется через кровь и другие биологические жидкости.

Чуланов заметил, что иногда гепатиты протекают бессимптомно, однако в большинстве случаев заражение можно определить по таким признакам, как слабость, тошнота, повышенная температура желтуха, изменение цвета кала и мочи.

Врач напомнил, что некоторые пациенты страдают от хронических вирусных гепатитов. В этом случае в рамках лечения возможно лишь уменьшить уровень вирусной нагрузки, чтобы снизить риск развития цирроза и рака печени, однако полностью удалить вирусы из организма пока невозможно.

В заключение медик призвал пациентов с гепатитом полностью исключить из рациона алкоголь, поскольку он негативно сказывается на здоровье печени.

Ранее сотрудников российского санатория в Нальчике обвинили в массовом заражении отдыхающих гепатитом C. После отпуска большей части россиян диагностировали данное заболевание в острой форме.

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      Наталья Анисеева
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