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08:04, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянин 18 лет спустя получил срок за двойную расправу

Застреливший двух людей в 2005 году сахалинец получил 13 лет колонии

Фото: pixabay.com

На Сахалине суд приговорил жителя к 13 годам колонии строгого режима за расправу над двумя людьми, совершенную 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что в декабре 2005 года мужчина остановил проезжавший автомобиль и, когда из него вышли водитель и пассажир, открыл стрельбу. В водителя он выстрелил трижды в голову из пистолета, а во второго потерпевшего — из ружья. После этого мужчина положил тела в машину и сжег ее.

Ранее сообщалось, что В Челябинской области перед судом предстанет россиянка, нанявшая киллеров для предпринимателя.

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      Илона Палей
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