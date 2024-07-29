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18:26, 29 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за сотрудничество с легионом «Свобода России»

В Ростовской области суд приговорил мужчину за связь с легионом «Свобода России»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Ставропольского края за сотрудничество с легионом «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два с половиной года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии. Мужчину признали виновным по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), 30 и 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, в январе 2023 года подсудимый связался по телефону с представителем запрещенной организации и заявил о желании вступить в украинское вооруженное формирование. Позднее ему написали в социальных сетях и предложили работать на легион из России.

С 23 января по 4 февраля 2023 года осужденный снимал военкомат Ставропольского края, а потом отправил материалы куратору. Далее он согласился поджечь это здание. Для осуществления плана мужчина купил компоненты для самодельной зажигательной смеси и начал ее изготовление, однако был задержан.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил 34-летнего россиянина к десяти годам колонии строгого режима за попытку вступить в ряды террористического легиона.

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