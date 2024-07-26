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11:42, 26 июля 2024Силовые структуры

Россиянин попытался уехать воевать за Украину и получил срок

Россиянину дали срок за попытку вступить в легион «Свобода России»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 34-летнему россиянину Вячеславу Лутору, пытавшемуся вступить в ряды легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ). Мужчине дали 10 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 26 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе столичного управления ФСБ.

По данным силовиков, осужденный по своей инициативе вышел на представителей легиона в одном из мессенджеров и сообщил о готовности воевать за Украину. После консультаций он приобрел билеты до Стамбула, откуда предстояло добраться до Польши и дальше на территорию Украины.

Но при попытке выезда с территории России мужчина был задержан сотрудниками ФСБ и в ходе допроса дал признательные показания, а также дополнительно сообщил, что по заданию украинских кураторов осуществил доразведку промышленного объекта в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими дронами.

1 июля сыновья российского священника Игоря Ащеулова признались в покушении на государственную измену в связи с намерением вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

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