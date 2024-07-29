Россиянина с одной рукой отказались впустить в ночной клуб

В Екатеринбурге мужчину с одной рукой отказались впустить в ночной клуб

В Екатеринбурге мужчину с одной рукой отказались впустить в ночной клуб. Видеозапись общения россиянина с охранником опубликовало сетевое издание «Е1.ру».

По словам мужчины, представитель охранной организации не смог объяснить ему причину запрета. На записи охранник попросил прощения за причиненные неудобства и предложил россиянину выбрать другое заведение.

Менеджер клуба изложил свою версию событий. Он утверждает, что вместе с безруким мужчиной пришли несколько нетрезвых друзей. «Мы не пускаем в клуб пьяных посетителей», — добавил управляющий.

Ранее в Нижнем Новгороде вернувшегося из зоны спецоперации бойца не впустили сразу в два ночных клуба. Боец с женой решил отдохнуть в одном из местных заведений сразу после прибытия — в военной форме. Там ему преградили вход и предложили «пройти за угол» для объяснения.