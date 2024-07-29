Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

Актриса Сирша Ронан вышла замуж за Джека Лаудена на тайной церемонии в Эдинбурге

Звезда фильмов «Маленькие женщины» и «Леди Берд» Сирша Ронан вышла замуж за актера сериала «Война и мир» Джека Лаудена. Церемония прошла в закрытом формате 20 июля, сообщает The Independent.

Известно, что 30-летняя актриса бережет приватность отношений с 34-летним коллегой. На торжественное бракосочетание были приглашены только самые близкие. Молодожены поставили подписи в ЗАГСе Эдинбурга, после чего отпраздновали событие в одном из местных заведений в кругу родственников и друзей.

Четырехкратная номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан познакомилась с нынешним бойфрендом в 2018 году на съемках фильма «Две королевы». В декабре того же года стало известно об их романе.