Стало известно о многомиллионных запросах Канье Уэста за концерт в Москве

Baza: рэпер Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов за концерт в Москве

Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артист все еще не подписал контракт, так как не согласовал площадку для проведения концерта. При этом возможной датой проведения шоу называется 7 сентября.

«Организаторы склоняются к "Лужникам", туда они смогут продать больше билетов, а Канье больше понравилась "ВТБ Арена"», — сказано в сообщении.

30 июня Канье Уэст прилетел в Россию на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его бренда одежды Yeezy. Сообщалось, что артист потратил на личную охрану 800 тысяч рублей.