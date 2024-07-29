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18:59, 29 июля 2024Культура

Стало известно о многомиллионных запросах Канье Уэста за концерт в Москве

Baza: рэпер Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов за концерт в Москве

Фото: Ashley Landis / АР

Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артист все еще не подписал контракт, так как не согласовал площадку для проведения концерта. При этом возможной датой проведения шоу называется 7 сентября.

«Организаторы склоняются к "Лужникам", туда они смогут продать больше билетов, а Канье больше понравилась "ВТБ Арена"», — сказано в сообщении.

30 июня Канье Уэст прилетел в Россию на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его бренда одежды Yeezy. Сообщалось, что артист потратил на личную охрану 800 тысяч рублей.

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      Андрей Шеньшаков
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