Раскрыта стоимость охраны Канье Уэста в Москве

Mash: на охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей

На охрану американского рэпера Канье Уэста во время его приезда в Москву потратили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Для прогулки по столице музыкант нанял вооруженных бойцов с опытом работы в горячих точках. Два человека круглосуточно охраняли номер, еще несколько сопровождали рэпера на улице. При этом среди охранников были носители английского языка.

Команда Уэста приняла решение не везти в Россию своих охранников, так как исполнителю требовались сотрудники со знанием законов и менталитета другой страны. Секьюрити премиум-класса запросили с рэпера около 400 тысяч рублей в сутки.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его марки Yeezy. В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.