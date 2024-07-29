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16:18, 29 июля 2024Культура

Тимати вслед за Кадыровым заявил о рейдерском захвате Wildberries

Рэпер Тимати назвал ситуацию с Wildberries рейдерским захватом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что в маркетплейсе Wildberries произошел рейдерский захват. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава [Бакальчука] и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену [основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук] в семью», — сказал артист.

О начале бракоразводного процесса между супругами стало известно 23 июля. Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов. Татьяна опровергла заявление мужа, подчеркнув, что все происходящее — не рейдерский захват, а развод. За месяц до этого Wildberries объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ, назвав целью «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы».

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      Варвара Кошечкина
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