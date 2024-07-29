Украинская дзюдоистка выиграла первый поединок на Олимпиаде-2024 за пять секунд

Украинская дзюдоистка Белодед победила Тибва на Олимпиаде-2024 за пять секунд

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу над Неру Тибва из Кирибати на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсменка выиграла свой первый поединок в рамках 1/16 финала турнира за пять секунд. Схватка прошла в весовой категории до 57 килограммов. Следующей соперницей Белодед станет японка призер чемпионата мира Харука Фунакубо.

Белодед — бронзовый призер Олимпиады-2020. Тогда она выступала в весе до 48 килограммов. Тибва — самая молодая участница Олимпиады-2024 по дзюдо. Ей 15 лет. Спортсменка была знаменосцем Кирибати.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.