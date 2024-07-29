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05:23, 29 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели отобрать деньги у бедных

Власти Эстонии хотят отобрать деньги у бедных из-за слабого вклада в экономику

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство нового премьер-министра Эстонии Кристена Михала захотело отобрать деньги у бедных из-за слишком слабого вклада в экономику. Об этом написало издание Postimees.

Такое решение недальновидно, оно приведет к замедлению темпов роста экономики, а также к ускорению инфляции, обратили внимание опрошенные изданием эксперты.

Также правительсвтво запланировало обсуждения ввести общий чрезвычайный подоходный налог на армию в 2%. Выплачивать его будут все без исключения. По подсчетам аналитиков, такая инициатива может лишить эстонских пенсионеров до одной пенсии в год.

Ранее европейских дипломатов призвали к бережливости, сообщила газета Financial Times. Это сделали после того, как послы превысили согласованные лимиты расходов (сумму сократили на 43 млн евро).

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      Александра Синицына
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