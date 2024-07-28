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15:57, 28 июля 2024Мир

Европейских дипломатов призвали к бережливости

FT: ради экономии дипломаты ЕС откажутся от вечеринок и ремонта резиденций

Фото: Virginia Mayo / AP

Дипломатам Европейского союза велели отказаться от планов поездок, отменить вечеринки и отложить работы по обеспечения себя жильем. Об этом сообщила газета Financial Times.

Службе внешних связей ЕС (ЕСВС), которая выполняет функции министерства иностранных дел блока, приказали сократить расходы на 43 миллиона евро. Это почти пять процентов от запланированного бюджета. Это было сделано после того, как дипломаты вышли за согласованные лимиты расходов.

Некоторые чиновники жалуются, что в 2025 году из-за финансовых сложностей ЕС не сможет сохранить его дипломатическое присутствие в таких регионах, как Африка и Латинская Америка. Минимизация расходов уже ощущается по всей сети ЕСВС. Под сокращения попадает все — от шоферов до канцелярских товаров.

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Есть сведения, что из 145 заграничных представителей ЕСВС 50 имеют критические проблемы безопасности. Некоторым из них не хватает денег на обновление замков, установку решеток на окнах или монтаж камер. Некоторые резиденции оказались непригодны для проживания, но не могут быть отремонтированы, поскольку послы платят аренду, чтобы жить в другом месте пока их резиденции пустуют.

Ранее сообщалось, что пост главы внешнеполитической службы Европейского союза займет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Предполагается, что она приступит к новым обязанностям в октябре 2024 года.

Незадолго до отставки рейтинг партии Каи Каллас опустился до самого низкого значения с 2019 года. Опрос показал, что 68 процентов не одобряют работу Каллас на посту премьер-министра.

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