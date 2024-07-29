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12:58, 29 июля 2024Бывший СССР

В Киеве вновь подожгли несколько автомобилей украинских военных

«Страна.ua»: в Киеве подожгли два автомобиля военных

Фото: Joe Penney / Reuters

В Киеве вновь подожгли несколько автомобилей украинских военных. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Сегодня ночью в Киеве подожгли еще два автомобиля военных», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Петропавловской Борщаговки на окраине столицы. Каким ведомствам принадлежали машины, не уточняется.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных. Ведомство уточнило, что на данный момент занимается расследованием более 30 уголовных дел по поджогам машин военных.

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      Глеб Палехов
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