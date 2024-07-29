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12:56, 29 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Песков отказался комментировать арест экс-замминистра обороны Булгакова
СюжетМинобороны

Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в курсе событий вокруг ареста и уголовного дела экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, что в Кремле думают о деле Булгакова. «Это не дело Кремля — думать об арестах, это дело наших следственных органов», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что бывший замглавы Минобороны Булгаков просил суд не заключать его под стражу и отпустить его под залог или отправить под домашний арест. Защита генерала настаивала, что он не собирается скрываться от следствия и не может повлиять на фигурантов дела, так как его уволили из оборонного ведомства еще в 2022 году. Однако суд эти доводы не убедили.

О том, что генерала армии и Героя России Булгакова задержали и арестовали по обвинению в коррупции, стало известно 26 июля. Его заключили под стражу в московском СИЗО «Лефортово». Предположительно, при экс-замглавы Минобороны была создана схема поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, а сам офицер, действуя в интересах Грязинского пищевого комбината, мог получать от них откаты.

ЖЗЛ
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