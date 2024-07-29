В Ленобласти закроют на ремонт один из крупнейших мостов

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти: мост в Усть-Луге закроют на два года

В Ленинградской области мост через реку Луга закроется на капитальный ремонт, который продлится два года. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета по дорожному хозяйству области.

По его данным, строители буквально разберут и соберут сооружение заново. Пока будут идти ремонтные работы, для движения откроют временный мост.

Данному объекту, как отмечают в комитете, около 70 лет. У него много пролетов и крестовые железные фермы.

«В Усть-Луге он единственный и нужный: соединяет растущий поселок, рядом же — крупнейший порт», — пишут авторы канала.

Сообщается также, что окончание ремонтных работ запланировано на октябрь 2026 года.

Ранее выяснилось, что в Волгограде один из мостов отремонтировали с помощью скотча. Оказалось, что рядом с мостом был положен новый асфальт, а вот ограждения привести в порядок не успели. Поэтому в дело пошла клейкая лента.

Кроме того, есть информация, что новый пешеходный мост появится в столице. Его построят в Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда.